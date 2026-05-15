4 Petugas RSU dr Soetomo Sesak Napas Saat Evakuasi Pasien Kebakaran PPJT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak empat petugas RSU dr Soetomo mengalami sesak napas saat membantu proses evakuasi pasien dalam insiden kebakaran Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT), Jumat (15/5) pagi.

Direktur Utama RSU dr Soetomo Prof Dr dr Cita Rosita SpKK(K) mengatakan para petugas terdampak saat berupaya mengevakuasi pasien di tengah kepulan asap tebal dari lantai lima.

“Petugas kami empat orang terdampak, tetapi sudah tertangani. Tadi sesak napas karena menerobos asap,” kata Prof Cita saat konferensi pers.

Baca Juga: RSU dr Soetomo Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Seusai Insiden di Gedung PPJT

Meski mengalami gangguan pernapasan, kondisi seluruh petugas dipastikan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam keadaan aman.

Proses evakuasi pasien sendiri berlangsung dramatis karena asap pekat menyelimuti sejumlah lantai gedung PPJT.

Koordinator evakuasi pasien dr Rizal Constantio Susilo mengatakan tim medis harus naik hingga lantai enam untuk menyelamatkan dua pasien kritis yang masih berada di ruang ICU.

Baca Juga: Petugas Sempat Gunakan Apar Sebelum Api Membesar di Gedung PPJT RSU dr Soetomo

“Kondisinya sangat pekat. Jadi, tanpa APD mengancam nyawa yang naik juga,” ujar Rizal.

Dia menjelaskan, mayoritas pasien sebenarnya telah dievakuasi pada menit-menit awal kebakaran oleh perawat dan tenaga kesehatan lain.