Mahasiswa Ubaya Ubah Tokoh Fiksi Jadi Karya Ilustrasi untuk Tingkatkan Minat Baca

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar kegiatan menggambar sampul buku bersama mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) dalam rangka memperingati Hari Buku.

Kegiatan yang digelar Perpustakaan Ubaya itu menghadirkan berbagai ilustrasi tokoh fiksi populer sebagai upaya menumbuhkan kembali minat baca di kalangan mahasiswa.

Salah satu mahasiswa DKV Ubaya Kimberly Tanjaya mengaku terinspirasi dari novel Harry Potter saat membuat ilustrasi.

Baca Juga: Guru Besar Ubaya Soroti Celah Suap Rekrutmen Perangkat Desa di Kediri

“Baca buku Harry Potter itu saya terkagum. Jadi, kepikirannya Harry Potter,” ujar Kimberly, Jumat (15/5).

Kimberly menjelaskan karya tersebut dibuat menggunakan media cat air dengan eksplorasi warna tertentu.

Menurut dia, pengalaman membaca buku membantu memperkuat imajinasi dalam proses kreatif visual.

Baca Juga: RS Ubaya Gandeng KONI Jatim Bekali Pelatih Tangani Cedera Atlet

Direktur Perpustakaan Ubaya Kristina mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian program Hari Buku yang juga diisi pameran arsip, bazar buku murah, seminar, dan webinar.

“Mahasiswa menggambar karakter dari figur yang mereka baca di novel, seperti Harry Potter dan Joker,” katanya.