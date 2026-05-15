JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Siswa SMPI Al-Azhar Bikin Inovasi Penjernih Air hingga Powerbank Tenaga Surya

Siswa SMPI Al-Azhar Bikin Inovasi Penjernih Air hingga Powerbank Tenaga Surya

Jumat, 15 Mei 2026 – 15:03 WIB
Siswa SMPI Al-Azhar Bikin Inovasi Penjernih Air hingga Powerbank Tenaga Surya - JPNN.com Jatim
Siswa SMPI Al-Azhar Surabaya memamerkan berbagai inovasi mulai alat pendeteksi banjir hingga powerbank tenaga surya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SMPI Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya riset dan inovasi melalui kegiatan Alazka Young Researchers Festival 2026.

Dalam kegiatan tersebut, siswa kelas IX mempresentasikan hasil penelitian ilmiah dan berbagai produk inovatif yang dirancang sebagai solusi persoalan di masyarakat.

Beragam karya ditampilkan para siswa, mulai alat pendeteksi banjir berbasis sensor ultrasonik, powerbank tenaga surya, alat penjernih air, sabun dari limbah cangkang kerang, cookies sehat berbahan bekatul, hingga aplikasi digital yang memberi manfaat bagi masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya.

Baca Juga:

Kepala SMPI Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya Zahrotul Mufidah mengaku bangga dengan dedikasi para siswa dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Menurut dia, proses riset yang dijalani siswa bukan sekadar tugas akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan mental pantang menyerah.

“Saya tahu prosesnya tidak selalu mulus. Ada kegagalan di tengah jalan, tetapi semangat siswa dan pendampingan guru mampu menghasilkan karya yang membanggakan,” ujar Zahrotul.

Baca Juga:

Kualitas penelitian siswa juga mendapat apresiasi dari akademisi.

Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Dr Dewi Dwirianti yang hadir sebagai juri mengaku terkesan dengan kualitas riset para siswa SMP tersebut.

Siswa SMPI Al-Azhar Surabaya memamerkan berbagai inovasi mulai alat pendeteksi banjir hingga powerbank tenaga surya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   SMPI Al-Azhar Surabaya inovasi siswa smp alat pendeteksi banjir powerbank tanaga surabaya karya ilmiah siswa berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU