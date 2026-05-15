Siswa SMPI Al-Azhar Bikin Inovasi Penjernih Air hingga Powerbank Tenaga Surya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SMPI Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya riset dan inovasi melalui kegiatan Alazka Young Researchers Festival 2026.

Dalam kegiatan tersebut, siswa kelas IX mempresentasikan hasil penelitian ilmiah dan berbagai produk inovatif yang dirancang sebagai solusi persoalan di masyarakat.

Beragam karya ditampilkan para siswa, mulai alat pendeteksi banjir berbasis sensor ultrasonik, powerbank tenaga surya, alat penjernih air, sabun dari limbah cangkang kerang, cookies sehat berbahan bekatul, hingga aplikasi digital yang memberi manfaat bagi masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya.

Kepala SMPI Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya Zahrotul Mufidah mengaku bangga dengan dedikasi para siswa dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Menurut dia, proses riset yang dijalani siswa bukan sekadar tugas akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan mental pantang menyerah.

“Saya tahu prosesnya tidak selalu mulus. Ada kegagalan di tengah jalan, tetapi semangat siswa dan pendampingan guru mampu menghasilkan karya yang membanggakan,” ujar Zahrotul.

Kualitas penelitian siswa juga mendapat apresiasi dari akademisi.

Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Dr Dewi Dwirianti yang hadir sebagai juri mengaku terkesan dengan kualitas riset para siswa SMP tersebut.