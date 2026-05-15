jatim.jpnn.com, SURABAYA - Insiden kebakaran di gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSU dr Soetomo dipastikan berasal dari ruang farmasi yang berada di lantai 5, Jumat (15/5) sekitar pukul 06.33 WIB.

"Memang ada objek yang kira-kira menyebabkan itu suatu kebakaran di daerah farmasi," kata Kepala Instalasi PPJT Rerdyn Julario saat konferensi pers.

Dia menjelaskan saat insiden kebakaran terjadi, petugas sedang melaksanakan tindakan darurat. Namun, harus dihentikan.

Baca Juga: Pasien Meninggal di Gedung PPJT RSU dr Soetomo Dipastikan Bukan Akibat Kebakaran

Sementara itu, koordinator merah RSU dr Soetomo Dwi K menjelaskan saat menerima informasi kebakaran, tim berusaha madamkan api menggunakan Apar yang tersedia. Namun, kobaran api yang cukup besar.

"Petugas sudah mencoba melakukan pemadaman dengan Apar. Namun, kepulan asap tebal menutup lokasi kejadian," kata Dwi.

Melihat kondisi tersebut, tim langsung menghungi 112 guna meminta bantuan Pemadam Kebakaran (Damkar) serta evakuasi pasien.

Baca Juga: Kebakaran PPJT RSU dr Soetomo Dipastikan Dari Ruang Farmasi Lantai 5

Total ada 39 pasien yang dievakuasi dari gedung tersebut. Namun, satu di antaranya meninggal dunia.

Sementara itu, Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M Rokhim menjelaskan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik dari lemari es.