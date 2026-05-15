39 Pasien dalam Insiden Kebakaran Gedung PPJT RSU dr Soetomo Dievakuasi, 1 Meninggal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 39 pasien dievakuasi saat insiden kebakaran di gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSU dr Soetomo, Jumat (15/5). Adapun satu pasien di antaranya meninggal dunia.

Kepala Instalasi PPJT Rerdyn Julario menjelaskan puluhan pasien yang berada di gedung tersebut telah dievakuasi ke beberapa tempat sesuai dengan kondisi pasien.

"Kami bisa menyampaikan puluhan pasien tersebut sudah dievakuasi semua. Kami geser ke banyak tempat sesuai dengan kriteria kondisi pasien," kata Rerdyn.

Dia memerinci, sebanyak 21 pasien dipindahkan ke ruangan ROI 1, sisanya juga ditempatkan ke ruangan ROI 2, ada juga yang dipindahkan ke HCU Graha Amerta, dan di ruang buffer yang dahulu digunakan untuk Covid-19.

"Hari ini semua terkoordinasi dengan baik mendapatkan tempat yang semestinya dari tempat yang layak untuk pasien," jelasnya.

Di antara 39 pasien yang dievakuasi satu di antaranya meninggal dunia. Adapun identitasnya Sutaji, laki-laki (46) warga Blora.

Sebelumnya, kebakaran melanda lantai 5 Gedung PPJT RSU dr Soetomo. Titik api diduga berasal dari ruang farmasi. (mcr23/jpnn)