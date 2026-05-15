Kebakaran Gedung PPJT RSU dr Soetomo Berasal dari Ruang Bedah, Diduga Akibat Korsleting

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hebat melanda gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) lantai 5 RSU dr Soetomo, Jumat (15/5) sekitar pukul 06.30 WIB.

Ketua Tim Kerja Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Trianjaya, mengatakan titik api diduga berasal dari ruang bedah jantung dan ruang dokter di lantai 5 gedung tersebut. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik.

“Titik api dari lantai 5. Infonya dari ruang bedah jantung. Ada ruang dokter dan profesor,” kata Trianjaya ditemui di lokasi.

Laporan kebakaran pertama kali diterima petugas pada pukul 06.30 WIB.

Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api, termasuk dua unit bronto skylift setinggi 55 meter dan 42 meter.

Menurut Trianjaya, petugas menggunakan bronto skylift 42 meter untuk mengevakuasi dua pasien dari lantai 6 gedung.

Dalam proses evakuasi tersebut, satu pasien dilaporkan dalam kondisi kritis dan satu pasien lainnya meninggal dunia. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 07.35 WIB.