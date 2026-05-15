Gedung PPJT di RSU dr Soetomo Kebakaran, 1 Meninggal Dunia

Jumat, 15 Mei 2026 – 09:34 WIB
Ruangan Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) di lantai 5 RSU dr Soetomo mengalami kebakaran hebat, Jumat (15/5). Satu orang dikabarkan meninggal dunia. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) di lantai 5 RSU dr Soetomo mengalami kebakaran, Jumat (15/5). Satu orang dikabarkan meninggal dunia.

Kebakaran dilaporkan pukul 06.30 WIB. Puluhan korban langsung dievakuasi ke UGD.

Pantauan di lokasi, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DKPKP) hingga BPBD Surabaya masih di lokasi melakan pengeluaran asap di tempat kebakaran. Asap hitam terlihat membubung tinggi dari bagian atas gedung dan tampak jelas dari luar area rumah sakit.

Kepala DPKP Kota Surabaya Laksita Rini Sevriani membenarkan informasi adanya pasien meninggal dunia dalam kejadian kebakaran di RSU dr Soetomo.

"Di ICU pasien, satu pasien sudah dinyatakan meninggal dunia. Yang satu dilakukan evakuasi," kata Rini, Jumat (15/5).

Rini mengatakan, kejadian berada di lantai lantai 5 PPJT. Sumber utama kebakaran di ruang bedah.

"Asap lantai satu sampai enam. Sumber utama ruang bedah jantung," ujarnya. (mcr23/jpnn)

