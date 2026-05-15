Luka di Wajah & Dada, Korban Penyiraman Air Keras di Pacitan Dirujuk ke RS Luar Daerah

Jumat, 15 Mei 2026 – 11:06 WIB
Petugas kepolisian menjenguk korban penyiraman cairn diduga air keras, Eko Susanto, di RSUD dr Darsono, Pacitan, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026), ANTARA/HO-Polres Pacitan/vft.

jatim.jpnn.com, PACITAN - Korban penyiraman cairan yang diduga bahan kimia di Kabupaten Pacitan dirujuk ke rumah sakit luar daerah akibat luka serius di bagian wajah dan dada.

Korban bernama Eko Susanto itu membutuhkan penanganan dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi.

Direktur RSUD dr Darsono Pacitan dr Johan Tri Putranto mengatakan kondisi korban saat ini relatif stabil. Namun, rumah sakit belum memiliki dokter spesialis yang dibutuhkan untuk penanganan lanjutan.

“Secara garis besar stabil. Tetapi pasien perlu dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi,” kata Johan, Kamis (14/5).

Menurut dia, korban mengalami luka bakar akibat cairan yang diduga mengandung bahan kimia.

Luka ditemukan di bagian wajah, kelopak mata, dagu, dan dada dengan dominasi di sisi kiri tubuh.

“Jejas atau luka akibat siraman terdapat di bagian wajah, kelopak mata, dagu, dan dada,” ujarnya.

Johan menjelaskan luas luka bakar diperkirakan mencapai sekitar 10 persen.

Sumber Antara
