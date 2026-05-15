JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PWNU Jatim Buka Suara soal Kasus Ponpes Al Mahdiy di Sidoarjo

PWNU Jatim Buka Suara soal Kasus Ponpes Al Mahdiy di Sidoarjo

Jumat, 15 Mei 2026 – 13:08 WIB
PWNU Jatim Buka Suara soal Kasus Ponpes Al Mahdiy di Sidoarjo - JPNN.com Jatim
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. (ANTARA/HO-PWNU Jatim)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur meminta semua pihak tidak kembali merekayasa kasus dugaan pencabulan di Pondok Pesantren Al Mahdiy, Pagerwojo, Sidoarjo.

PWNU Jatim menegaskan perkara tersebut sudah diputus Pengadilan Negeri Sidoarjo dan berkekuatan hukum tetap sejak Januari 2025.

Dalam rilis yang diterima di Surabaya, Kamis (14/5) PWNU Jatim menyebut kasus dugaan pencabulan yang melibatkan HFB telah diputus PN Sidoarjo pada 7 Januari 2025.

Baca Juga:

Dalam putusan itu, HFB dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan.

PWNU Jatim menilai upaya mengungkit kembali perkara lama dengan mengaitkannya pada kasus pesantren di Pati, Jawa Tengah, justru dapat merusak proses penegakan hukum yang telah selesai.

Selain itu, langkah tersebut dinilai berpotensi mencoreng citra pesantren.

Baca Juga:

PWNU Jatim juga menegaskan banyak pesantren Nahdlatul Ulama di Jawa Timur kini telah menerapkan standar pengasuhan santri yang lebih ketat.

Adapun di antaranya berupa pembatasan jumlah santri dalam kamar hingga penerapan sistem pembina dan koordinator pembina di setiap wisma.

PWNU Jatim meminta semua pihak tidak kembali menggoreng kasus dugaan pencabulan di Ponpes Al Mahdiy Sidoarjo.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pwnu jatim kasus pencabulan ponpes ponpes al mahdiy kasus pencabulan pencabulan santri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU