Sempat Sesak Napas & Dirawat Intensif, Calon Haji Asal Probolinggo Wafat di Tanah Suci

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Seorang calon haji asal Kabupaten Probolinggo dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci, Kamis (14/5) sekitar pukul 02.30 Waktu Arab Saudi (WAS).

Jamaah bernama Asraf bin Sudami (65) itu tergabung dalam kloter 1 dan berasal dari Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Probolinggo Ervin Syarif Arifin mengatakan almarhum termasuk jamaah risiko tinggi (risti) sedang karena memiliki riwayat penyakit kencing manis dan kolesterol.

"Almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit kencing manis dan kolesterol," kata Ervin.

Menurut dia, Asraf sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Arab Saudi setelah mengalami gangguan kesehatan sejak 11 Mei 2026.

Berdasarkan laporan Indonesia Medical Mission, almarhum awalnya dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena mengalami sesak napas dan demam.

Saat pagi hari kondisi beliau juga mengalami penurunan kesadaran sehingga dokter menyarankan rujukan ke rumah sakit Arab Saudi,” ujarnya.

Setelah menjalani perawatan di ICU, kondisi kesehatan Asraf terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Pada Selasa (12/5), pasien bahkan sempat dipasangi ventilator karena mengalami gagal napas.