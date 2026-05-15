Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Berpotensi Gerimis, Malamnya Cerah-Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (15/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso, Kasembon, Ngantang, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Jabung, Karangploso, Poncokusumo, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.