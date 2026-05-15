Cuaca Jawa Timur 15 Mei 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Sejumlah Wilayah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (15/5).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Kediri, Kota Batu, Kota Madiun, Lamongan, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Mojokerto, Probolinggo, Sidoarjo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hinggga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)