Indonesia Walk for Peace 2026 Jadi Diplomasi Spiritual

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rangkaian Indonesia Walk for Peace 2026 tidak hanya menjadi perjalanan damai lintas agama, tetapi juga mencerminkan diplomasi spiritual dan budaya antarnegara.

Hal ini terlihat dalam penyambutan 57 Bhikkhu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim), Kamis (14/5).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenag Jatim itu dihadiri jajaran Kemenag Jatim, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sekitar 300 umat Buddha dari Surabaya, Sidoarjo, dan wilayah sekitarnya.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jatim Syaikhul Hadi, menegaskan bahwa kehadiran rombongan Bhikkhu menjadi simbol penguatan hubungan lintas negara sekaligus penguatan nilai moderasi beragama di Indonesia.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha beserta seluruh pendamping. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa perdamaian dapat dimulai dari langkah-langkah kecil melalui sikap saling menghormati,” ujarnya.

Dia menambahkan, perjalanan damai tersebut selaras dengan upaya Indonesia memperkuat citra sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman.

“Selamat melanjutkan perjalanan menuju Borobudur. Semoga langkah panjenengan semua membawa kedamaian dan harmoni bagi sesama,” kata dia.

Ketua Panitia Indonesia Walk for Peace Jawa Timur Irwan Pontoh, menyebutkan bahwa rombongan berasal dari berbagai latar belakang usia dan negara, dengan Bhante Prakari dari Thailand sebagai pemimpin perjalanan.