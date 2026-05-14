Gandeng Bank Mandiri, National Hospital Hadirkan Layanan Pembayaran Cepat bagi Pasien

jatim.jpnn.com, SURABAYA - National Hospital resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Bank Mandiri melalui peluncuran layanan Seamless Self Payment Experience untuk menghadirkan sistem pembayaran digital yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi bagi pasien.

Kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan sistem pembayaran mandiri dan cashless, tetapi juga dirancang untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean, serta meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di rumah sakit.

Melalui sistem tersebut, pasien dapat melakukan transaksi pembayaran secara mandiri tanpa harus lama mengantre di kasir konvensional, terutama saat jam sibuk.

Digitalisasi layanan ini juga memungkinkan tenaga kesehatan lebih fokus pada pelayanan medis kepada pasien.

CIO National Hospital Alexander Ang mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman layanan kesehatan yang lebih modern dan nyaman.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap pasien dapat merasakan pengalaman yang lebih seamless, mulai dari mendapatkan layanan medis hingga proses pembayaran yang lebih mudah dan terintegrasi," ujarnya, Rabu (13/5).

Selain menghadirkan kemudahan transaksi, kolaborasi ini juga membuka akses layanan premium bagi nasabah Bank Mandiri di National Hospital, mulai dari pendaftaran, konsultasi rawat jalan, hingga layanan rawat inap dengan sistem yang lebih terkoordinasi.

Vice President Corporate Banking Solution Group Bank Mandiri Calfrina Gultom menyebut sinergi tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem layanan kesehatan yang modern dan efisien.