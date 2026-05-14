Kecelakaan Maut di Gresik, Truk Oleng Akibat Pecah Ban Tewaskan Sopir

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Kemangi, Kecamatan Bungah, Gresik, Kamis (14/5) pukul 10.30 WIB. Insiden itu membuat satu orang meninggal dunia.

Kapolsek Bungah AKP Suhari menjelaskan kejadian itu bermula saat kendaraan truk bernomor polisi T 9170 DB dikendarai korban yang belum diketahui identitasnya atau MR X melaju dari arah utara ke selatan.

"Sesampainya di lokasi kejadian, truk tersebut mengalami pecah ban dan seketika sopir membanting setir ke kanan," katanya.

Nahas, sebuah truk bernopol L 8038 UR yang dikemudikan Eko Darmawan melaju dari arah selatan ke utara atau berlawanan. Benturan keras kedua truk berukuran besar tersebut tak terhindarkan dan terjadilah kecelakaan lalu lintas.

"Benar untuk korban meninggal dunia satu," kata Suhari.

Akibat kecelakaan tersebut, korban MR X mengalami luka serius di bagian tangan, kepala dan meninggal dunia.

Korban dalam kondisi terjepit kemudi berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Fatma Medika Manyar untuk VER.

Sementara itu, polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi TKP, meminta keterangan saksi dan mengamankan barang bukti. (mcr23/jpnn)