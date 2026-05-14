Tak Hanya dari Tikus, Varian Hantavirus Ini Bisa Menular dari Manusia ke Manusia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hantavirus kembali menjadi perhatian publik setelah terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius dan dilaporkan menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

Menariknya, virus yang selama ini dikenal menular dari tikus ke manusia itu ternyata memiliki varian yang dapat menyebar antarmanusia.

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya (Ubaya) dr Risma Ikawaty menjelaskan penularan dari manusia ke manusia hanya terjadi pada varian Andes.

“Varian Andes bisa menular antarmanusia karena virus bereplikasi di saluran pernapasan manusia,” ujar Risma, Kamis (14/5).

Sementara itu, varian lain seperti Sin Nombre, Seoul, dan Hantaan masih terbatas pada penularan dari hewan ke manusia.

Menurut dia, tingkat penyebaran Hantavirus dipengaruhi spesies tikus pembawa virus atau reservoir.

Di Indonesia, Hantavirus varian Seoul diketahui dibawa tikus rumah jenis Rattus rattus dan Rattus norvegicus.

Adapun varian Andes dibawa tikus spesies Oligoryzomys longicaudatus.