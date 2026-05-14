Dua Kantong Limbah Medis Ditemukan di Malang, Isinya Jarum Aboket

jatim.jpnn.com, MALANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang turun tangan menyelidiki temuan limbah medis yang dibuang di saluran air dekat kawasan perumahan.

Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif mengatakan pihaknya kini berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk menelusuri asal limbah tersebut.

"Kami melakukan penelusuran terlebih dahulu soal temuan ini dengan berkoordinasi bersama pihak (dinas) terkait, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, secara umum itu merupakan alat kesehatan berupa suntik," kata Husnul, Rabu (13/5).

Menurut dia, pembuangan limbah medis secara sembarangan tidak bisa dibenarkan karena melanggar prosedur, terlebih jika masuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3).

Husnul menjelaskan seluruh fasilitas kesehatan seharusnya bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penanganan limbah medis.

Jika tidak ditangani sesuai prosedur, limbah medis berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Tim Peneliti UC Ubah Limbah Cangkang Telur Jadi Kolagen Halal untuk Bahan Kosmetik

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran mengatakan petugas bersama Puskesmas Arjowinangun telah mengevakuasi limbah medis tersebut.

Kini limbah itu disimpan di tempat pembuangan sementara (TPS) khusus B3 milik Puskesmas Arjowinangun.