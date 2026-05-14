Sapi 1,2 Ton Milik Peternak Lamongan Dibeli Presiden Prabowo untuk Kurban

Kamis, 14 Mei 2026 – 11:06 WIB
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Sofiah Nur Hayati (kiri) meninjau sapi jenis Simental milik peternak H. Suwigyo di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Lamongan, Jawa Timur, Selasa (13/5/2026). (ANTARA/HO-Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua sapi jumbo milik peternak asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dibeli Presiden RI Prabowo Subianto untuk hewan kurban Iduladha 1447 Hijriah/2026.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lamongan Sofiah Nur Hayati mengatakan dua sapi tersebut berasal dari Kecamatan Kembangbahu dan Solokuro.

“Satu sapi untuk kurban di Kabupaten Lamongan dan satu lagi untuk tingkat provinsi,” ujar Sofiah, Rabu.

Sapi pertama berjenis Simental milik Suwigyo peternak asal Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu. Bobotnya mencapai sekitar 1,2 ton.

Adapun sapi kedua merupakan jenis Peranakan Ongole (PO) milik Udin, peternak asal Desa Bluri, Kecamatan Solokuro, dengan berat sekitar 1,05 ton.

Menurut Sofiah, kedua sapi itu telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak sebagai hewan kurban presiden.

“Tim kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan kondisi ternak secara menyeluruh,” ujarnya.

Selain pengawasan kesehatan ternak, Disnakeswan Lamongan juga menggencarkan sosialisasi pelaksanaan kurban menjelang Iduladha 2026.

Sumber Antara
