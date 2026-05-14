Waspada Hantavirus, Ini Gejala Awal yang Harus Dikenali

Kamis, 14 Mei 2026 – 10:35 WIB
Gambar ilustrasi hantavirus. (ChatGPT Go/antons)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hantavirus kembali menjadi perhatian publik setelah dilaporkan menyerang penumpang kapal pesiar MV Hondius tujuan Tenerife, Spanyol. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Bethsaida Hospital Gading Serpong dr Rio Yansen Cikutra menjelaskan hantavirus merupakan kelompok virus yang ditularkan hewan pengerat, terutama tikus.

Virus itu dapat memicu gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal.

"Infeksi Hantavirus paling sering terjadi melalui airborne transmission, yakni saat seseorang menghirup partikel udara yang terkontaminasi urine, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi," kata dr Rio, Rabu (13/5).

Menurut dia, penularan juga bisa terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi, lalu memegang area wajah seperti mata, hidung, atau mulut.

Dia menjelaskan virus hanta dapat menyebabkan dua sindrom utama, yakni Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan, serta Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang menyerang ginjal dan pembuluh darah.

Gejalanya berkembang dalam dua tahap. Pada tahap awal, penderita biasanya mengalami demam, sakit kepala berat, nyeri otot, tubuh lemas, hingga gangguan pencernaan seperti muntah dan diare.

Adapun pada fase lanjutan, kondisi bisa memburuk menjadi sesak napas akut akibat cairan di paru-paru, tekanan darah turun drastis, gangguan ginjal, hingga syok.

Sumber Antara
