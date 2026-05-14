Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Cerah dan Cerah Berawan di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (14/5).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.