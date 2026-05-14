Cuaca Jawa Timur 14 Mei 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Sejumlah Wilayah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (14/5).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kediri dan Kota Kediri. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya Kediri, Kota Kediri, dan Lumajang gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.