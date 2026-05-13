KSP Nasari Luncurkan Aplikasi Digital untuk Koperasi Merah Putih di RAT ke-27

Rabu, 13 Mei 2026 – 22:10 WIB
Ketua Umum KSP Nasari Frans Meroga Panggabean (kanan). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-27 di Surabaya sebagai upaya mendekatkan diri kepada anggota sekaligus memperkuat transformasi digital koperasi di Indonesia.

Ketua Umum KSP Nasari Frans Meroga Panggabean mengatakan pemilihan Surabaya sebagai lokasi RAT karena Jawa Timur menjadi salah satu basis anggota terbesar KSP Nasari.

“Nasari adalah koperasi primer nasional yang sudah berdiri 28 tahun, berkantor pusat di Semarang dan beroperasi di 28 provinsi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, KSP Nasari memiliki tujuh kantor cabang di Jawa Timur, yakni di Surabaya, Jember, Kediri, Malang, Madiun, Bojonegoro, dan Pamekasan. Jumlah anggota di Jawa Timur mencapai hampir 6.000 orang dari total sekitar 65 ribu anggota secara nasional.

Dalam RAT tersebut, KSP Nasari meluncurkan dua inovasi, salah satunya aplikasi mobile berbasis white label yang ditujukan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Frans menjelaskan aplikasi itu memungkinkan setiap koperasi desa maupun kelurahan memiliki platform digital dengan identitas masing-masing.

“Teman-teman KDKMP nantinya bisa langsung punya aplikasi digital sendiri. Misalnya Koperasi Kelurahan Alun-alun Contong Surabaya, aplikasinya bisa langsung menggunakan nama koperasi mereka,” ujarnya.

Frans menjelaskan KSP Nasari resmi ditunjuk Kementerian Koperasi sebagai kakak asuh KDKMP sejak 21 November 2025. Nasari menjadi salah satu dari 12 koperasi yang dipilih karena dinilai memenuhi kriteria sebagai role model koperasi nasional.

