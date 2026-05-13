JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Menteri HAM Akui Program MBG Masih Perlu Banyak Evaluasi

Menteri HAM Akui Program MBG Masih Perlu Banyak Evaluasi

Rabu, 13 Mei 2026 – 21:45 WIB
Menteri HAM Akui Program MBG Masih Perlu Banyak Evaluasi - JPNN.com Jatim
Menteri HAM Natalius Pigai usai menjenguk korban keracunan MBG yang masih dirawat di RSIA IBI, Dupak Surabaya, Rabu (13/5). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih membutuhkan banyak evaluasi, terutama setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Pigai seusai menjenguk korban keracunan MBG yang masih dirawat di RSIA IBI, Dupak Surabaya, Rabu (13/5).

Menurutnya, program MBG saat ini masih berada dalam tahap pembangunan dan penyempurnaan sehingga evaluasi menjadi hal yang penting dilakukan secara terus-menerus.

Baca Juga:

“Dalam proses pembangunan dan pengelolaan itu memang harus ada evaluasi,” kata Pigai.

Dia menyebut pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari media, orang tua siswa, sekolah hingga masyarakat untuk ikut mengawasi kualitas pelaksanaan program MBG di lapangan.

“Kami butuhkan media, orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat untuk mengontrol agar pelayanan itu berkualitas,” ujarnya.

Baca Juga:

Pigai menjelaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk pengelolaan dapur yang dinilai belum profesional.

Namun demikian, dia meminta publik tidak hanya melihat program dari sisi kekurangannya semata karena pemerintah terus melakukan perbaikan standar pelayanan.

Menteri HAM Natalius Pigai akui program MBG masih butuh banyak evaluasi usai kasus keracunan massal dan soroti pengelolaan dapur yang belum profesional
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   keracunan mbg surabaya Menteri HAM evaluasi MBG MBG evaluasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU