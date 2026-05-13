Dindik Jatim Pamer Hasil Panen Program SIKAP, Raup Jutaan Rupiah di Bazar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) memamerkan hasil panen Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Jawa 2026 di Surabaya, Rabu (13/5).

Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Jatim mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui sektor pendidikan.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan Program SIKAP merupakan inovasi yang diinisiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Program itu mendorong sekolah memanfaatkan lahan kosong menjadi area produktif di bidang pertanian, perikanan, hingga peternakan.

“Program ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran yang kontekstual dan bermakna,” kata Aries.

Dalam bazar hasil panen SIKAP di Ballroom Hotel Westin Pakuwon Indah Surabaya, berbagai produk pertanian dan peternakan dipamerkan sekaligus dijual.

Produk yang dipasarkan antara lain pisang cavendish, telur omega, jahe, ubi ungu, labu madu, serai, aneka keripik, tomat, cabai, alpukat aligator, hingga berbagai sayuran.

Bazar tersebut melibatkan empat cabang dinas pendidikan, yakni Mojokerto, Tulungagung, Kediri, dan Gresik.