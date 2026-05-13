Mentan Minta MBG Tidak Diganggu, Sebut Bisa Jadi Motor Ekonomi Desa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh diganggu. Dia menyatakan program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa menjadi penggerak ekonomi desa.

Pernyataan itu menyikapi harga telur yang saat ini turun diangka Rp27.000. Mengatasi hal itu, MBG berperan sebagai off-taker yang menyerap produksi peternak dalam jumlah besar.

Dia menyebut konsumsi telur dalam program tersebut akan ditingkatkan untuk memperkuat serapan pasar.

“Ini menjadi off taker ini. Produksi petani itu 160 juta (butir per hari). Ini menjadi off taker ini,” kata Amran di Surabaya, Rabu (13/5).

Dia menjelaskan, peningkatan konsumsi dalam program MBG diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan sehingga harga di tingkat peternak tetap stabil.

Amran juga menyebut program tersebut melibatkan sekitar 60 juta penerima manfaat, sehingga memiliki efek ekonomi yang luas terhadap rantai pasok pangan nasional.

“Jadi, MBG ini jangan diganggu. Ini adalah motor penggerak ekonomi di desa,” ujarnya.

Selain menjaga harga, ia menilai MBG juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Menurutnya, perbaikan asupan pangan anak akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.