Perjuangan Ashanti Jadi Doktor, Disertasi Sempat Ditolak Berkali-kali

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ashanti resmi meraih gelar doktor di Universitas Airlangga (Unair) setelah menjalani ujian terbuka Program Studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana, Rabu (13/5).

Dalam sidang tersebut, Ashanti mempertahankan disertasi berjudul Respons Adaptif Penyanyi Baby Boomers dan Generasi X terhadap Transformasi Digital di Industri Musik Indonesia.

Ashanti mengaku perjalanan menyelesaikan pendidikan doktor penuh tantangan.

Di tengah kesibukannya sebagai penyanyi, istri, ibu, hingga nenek, dia harus menghadapi proses akademik panjang dengan revisi berulang.

“Alhamdulillah setelah melewati perjuangan panjang. Kalau bukan karena Pak Suko mungkin aku enggak selesai dari sini,” kata Ashanti.

Istri Anang Hermansyah itu mengungkapkan sempat ingin menyerah karena judul disertasinya beberapa kali ditolak.

“Ditolak judul empat kali. Judul pertama ditolak, kedua, ketiga, bahkan saya sudah publikasi juga, tetapi ditolak lagi,” ujarnya.

Menurut Ashanti, perjuangannya menempuh pendidikan doktor menjadi bukti bahwa belajar tidak mengenal usia.