Stok Beras Nasional 5,3 Juta Ton, Mentan Tantang Pihak yang Meragukan

Rabu, 13 Mei 2026 – 16:50 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan data stok beras nasional yang saat ini mencapai 5,3 juta ton merupakan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia bahkan menantang pihak yang meragukan dengan menekankan adanya konsekuensi hukum jika data tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat kunjungan kerja ke Gudang Sewa BULOG di Komplek Pergudangan Bumi Maspion, Jalan Romokalisari, Surabaya, Rabu (13/5).

“Kalau ini data tidak benar, mana kepala gudang? Itu dipenjara tuh. Langsung masuk. Enggak perlu diperiksa lama,” kata Amran.

Dia menilai keberadaan stok fisik di gudang menjadi bukti nyata bahwa data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, saat ini gudang BULOG bahkan mengalami kelebihan kapasitas penyimpanan akibat tingginya stok beras nasional.

“Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang 5 juta ton, sudah sewa 2 juta ton,” ujarnya.

Amran menegaskan stok beras nasional saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

