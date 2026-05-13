Mentan: PDB Pertanian RI Tembus 5,7 Persen, Tertinggi dalam 25 Tahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian Indonesia mencapai 5,7 persen atau tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat meninjau Gudang Sewa BULOG di Komplek Pergudangan Bumi Maspion, Jalan Romokalisari, Surabaya, Rabu (13/5).

Menurutnya, pertumbuhan sektor pertanian mengalami lonjakan signifikan dibandingkan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang saat itu disebut berada di angka 0,67 persen.

“PDB sektor pertanian pada saat pemerintahan Bapak Prabowo serah terima itu 0,67 persen. Sekarang itu naik 5,7 persen, tertinggi selama 25 tahun,” kata Amran.

Selain pertumbuhan PDB, Amran juga menyebut kesejahteraan petani mengalami peningkatan.

Dia mengklaim Nilai Tukar Petani (NTP) saat ini menjadi yang tertinggi dalam 33 tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, stok beras nasional saat ini mencapai 5,3 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka, di tengah ancaman krisis pangan global dan gangguan iklim yang melanda sejumlah negara.

Amran menyebut pemerintah bahkan menargetkan stok beras nasional meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan ini.