JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mentan: PDB Pertanian RI Tembus 5,7 Persen, Tertinggi dalam 25 Tahun

Mentan: PDB Pertanian RI Tembus 5,7 Persen, Tertinggi dalam 25 Tahun

Rabu, 13 Mei 2026 – 14:31 WIB
Mentan: PDB Pertanian RI Tembus 5,7 Persen, Tertinggi dalam 25 Tahun - JPNN.com Jatim
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian Indonesia mencapai 5,7 persen atau tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian Indonesia mencapai 5,7 persen atau tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat meninjau Gudang Sewa BULOG di Komplek Pergudangan Bumi Maspion, Jalan Romokalisari, Surabaya, Rabu (13/5).

Menurutnya, pertumbuhan sektor pertanian mengalami lonjakan signifikan dibandingkan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang saat itu disebut berada di angka 0,67 persen.

Baca Juga:

“PDB sektor pertanian pada saat pemerintahan Bapak Prabowo serah terima itu 0,67 persen. Sekarang itu naik 5,7 persen, tertinggi selama 25 tahun,” kata Amran.

Selain pertumbuhan PDB, Amran juga menyebut kesejahteraan petani mengalami peningkatan.

Dia mengklaim Nilai Tukar Petani (NTP) saat ini menjadi yang tertinggi dalam 33 tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga:

Sementara itu, stok beras nasional saat ini mencapai 5,3 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka, di tengah ancaman krisis pangan global dan gangguan iklim yang melanda sejumlah negara.

Amran menyebut pemerintah bahkan menargetkan stok beras nasional meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan ini.

PDB sektor pertanian RI diklaim naik menjadi 5,7% atau tertinggi 25 tahun, disertai lonjakan produksi dan stok beras di tengah ancaman krisis pangan global
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Bulog mentan Andi Amran Sulaiman Stok beras Bulog PDB Pertanian naik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU