Viral Anggota DPRD Jember Main Gim dan Merokok Saat Rapat, Sanksi Menanti

jatim.jpnn.com, JEMBER - Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memastikan ada sanksi tegas terhadap anggota Komisi D DPRD Jember A Syahri Assidiqi yang diduga bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat membahas persoalan kesehatan.

"Yang pertama, kami atas nama pimpinan DPRD Jember menyampaikan permohonan maaf dan akan diproses karena menyangkut etika lembaga DPRD," kata Halim kepada wartawan di Jember, Selasa (12/5).

Sebelumnya, video yang memperlihatkan Syahri diduga bermain gim sambil merokok saat rapat viral di media sosial.

Rapat tersebut dihadiri Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, hingga BPJS Kesehatan dan membahas persoalan campak, angka kematian ibu dan bayi, serta stunting.

"Kami menyayangkan sikap anggota dewan tersebut karena tidak menerapkan kedisiplinan, perilaku, dan tata krama di ruang sidang saat rapat," katanya.

Kasus itu, kata dia, akan diserahkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember untuk dikaji lebih lanjut.

Selain sanksi dari DPRD, Halim menyebut partai politik juga akan memberikan tindakan disiplin karena Syahri merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra.

"Tidak hanya sanksi dari DPRD. Namun, partai juga akan memberikan sanksi disiplin karena anggota dewan tersebut merupakan anggota fraksi kami dari Partai Gerindra," ucap Halim.