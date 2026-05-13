Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis Berpotensi Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (13/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ngantang dan Pujon. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Kasembon dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.