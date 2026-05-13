Gunung Semeru Erupsi 4 Kali dalam Sejam, Letusan Capai 1 Kilometer

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru kembali erupsi pada Rabu (13/5). Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat meletus empat kali hanya dalam kurun waktu sekitar satu jam dengan tinggi kolom abu mencapai 1 kilometer di atas puncak.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengatakan erupsi pertama terjadi pukul 05.07 WIB.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Rabu, 13 Mei 2026, pukul 05.07 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 400 meter di atas puncak," kata Liswanto dalam laporan tertulis di Lumajang.

Kolom abu terpantau berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke barat daya.

"Tidak selang lama, erupsi kembali terjadi pada pukul 05.19 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1 kilometer di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl)," katanya.

Semeru kembali erupsi pada pukul 05.53 WIB dengan tinggi kolom abu sekitar 900 meter di atas puncak.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung," katanya.

Selanjutnya, erupsi keempat terjadi pada pukul 06.15 WIB dengan tinggi letusan sekitar 500 meter di atas puncak.