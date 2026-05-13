Cuaca Surabaya Hari ini, Selama Seharian Diramalkan Cerah-Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (13/5).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sorenya kembali cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-17 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.