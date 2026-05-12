Jalan Kali Tebu Disulap Jadi Koridor Hijau, Pemkot Pasang Pengaman Antibalap Liar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mulai menata wajah baru Jalan Kali Tebu usai proyek pengaspalan rampung dikerjakan. Kawasan yang sebelumnya identik dengan jalan rusak dan semrawut itu kini disiapkan menjadi koridor hijau lengkap dengan taman, lampu jalan, hingga pengamanan untuk mencegah balap liar.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan penataan lanjutan akan difokuskan pada pembatas jalan, penerangan, serta penghijauan di sepanjang kawasan Kali Tebu.

Menurut Eri, jalan tersebut nantinya dibagi menjadi dua lajur menggunakan pembatas atau tubing. Di bagian tengah jalan juga akan dipasang lampu penerangan agar kawasan lebih terang dan aman saat malam hari.

Selain infrastruktur jalan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan konsep ruang terbuka hijau di bantaran Kali Tebu. Area pinggir sungai akan dipercantik dengan taman dan deretan pohon Tabebuya agar menjadi kawasan yang lebih tertata dan nyaman dipandang.

“Semuanya akan dibuat satu jenis tanaman supaya ketika berbunga terlihat rapi dan indah,” ujar Eri, Selasa (12/5).

Pemkot juga mengantisipasi potensi jalan baru dipakai untuk balap liar maupun parkir sembarangan. Karena itu, speed trap akan dipasang di sejumlah titik untuk membatasi laju kendaraan.

Tak hanya itu, pos pemantauan juga disiapkan di beberapa lokasi sebagai langkah pengawasan bersama petugas Dishub, Satpol PP, kecamatan hingga kelurahan.

“Supaya fungsi jalan tetap terjaga dan tidak dipakai balap liar atau parkir sembarangan,” kata dia.