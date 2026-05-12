Bukan Ruang Arsip, Kebakaran di Polres Tanjung Perak Terjadi di Ruang Pemeriksaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Pelabuhan Tanjung Perak memastikan kebakaran yang terjadi di mapolres pada Selasa (12/5) pagi bukan terjadi di ruang arsip, melainkan ruang pemeriksaan.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan api diduga berasal dari unit outdoor AC dan hanya berdampak pada ruang pemeriksaan.

“Jadi yang terbakar itu ruang pemeriksaan, bukan ruang arsip. Hanya ruang pemeriksaan saja,” kata Suroto.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB saat personel kepolisian tengah melaksanakan apel pagi.

Karena seluruh anggota berada di lapangan apel, dipastikan tidak ada aktivitas di dalam ruangan ketika api muncul.

Berdasarkan pengamatan awal, sumber api diduga berasal dari unit outdoor AC. Percikan api kemudian merembet melalui jalur pipa hingga masuk ke bagian plafon ruang pemeriksaan.

“Terkait dampak kebakaran hanya mengenai bagian atap ruang pemeriksaan,” ujarnya.

Menurut dia, asap sempat merembet ke ruangan sebelah yang dipisahkan sekat sehingga memunculkan kepulan asap cukup tebal.