JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Bukan Ruang Arsip, Kebakaran di Polres Tanjung Perak Terjadi di Ruang Pemeriksaan

Bukan Ruang Arsip, Kebakaran di Polres Tanjung Perak Terjadi di Ruang Pemeriksaan

Selasa, 12 Mei 2026 – 20:22 WIB
Bukan Ruang Arsip, Kebakaran di Polres Tanjung Perak Terjadi di Ruang Pemeriksaan - JPNN.com Jatim
Petugas DPKP Surabaya melakukan pembasahan ruang arsip Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang kebakaran, Selasa (12/5). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Pelabuhan Tanjung Perak memastikan kebakaran yang terjadi di mapolres pada Selasa (12/5) pagi bukan terjadi di ruang arsip, melainkan ruang pemeriksaan.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan api diduga berasal dari unit outdoor AC dan hanya berdampak pada ruang pemeriksaan.

“Jadi yang terbakar itu ruang pemeriksaan, bukan ruang arsip. Hanya ruang pemeriksaan saja,” kata Suroto.

Baca Juga:

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB saat personel kepolisian tengah melaksanakan apel pagi.

Karena seluruh anggota berada di lapangan apel, dipastikan tidak ada aktivitas di dalam ruangan ketika api muncul.

Berdasarkan pengamatan awal, sumber api diduga berasal dari unit outdoor AC. Percikan api kemudian merembet melalui jalur pipa hingga masuk ke bagian plafon ruang pemeriksaan.

Baca Juga:

“Terkait dampak kebakaran hanya mengenai bagian atap ruang pemeriksaan,” ujarnya.

Menurut dia, asap sempat merembet ke ruangan sebelah yang dipisahkan sekat sehingga memunculkan kepulan asap cukup tebal.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak memastikan kebakaran yang terjadi bukan di ruang arsip, melainkan ruang pemeriksaan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kebakaran Polres Tanjung Perak Polres Pelabuhan Tanjung Perak kebakaran Surabaya ruang pemeriksaan kebakaran DPKP Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU