Puluhan Biduan Surabaya Datangi Cak Ji, Laporkan Arisan Bodong Rp1, 8 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan biduan dangdut dari berbagai grup orkestra mendatangi Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji di Jalan Walikota Mustajab, Selasa (12/5).

Mereka melaporkan dugaan penipuan arisan bodong yang diduga dilakukan rekan sesama biduan dengan total kerugian mencapai Rp1,8 miliar.

Sebanyak tujuh orang perwakilan dari total 84 korban datang sejak pagi untuk meminta pendampingan hukum dan pengawalan kasus.

Mayoritas korban diketahui merupakan warga Surabaya.

Salah satu korban, Dhea Bonita (22), mengaku telah menyetorkan uang hingga Rp40 juta kepada terduga pelaku berinisial NS alias Amanda.

Menurut dia, setoran dilakukan secara bertahap mulai Rp1 juta dengan janji keuntungan berlipat dalam waktu singkat.

“Kalau saya pribadi uang Rp40 juta itu masuk. Awalnya setor Rp1 juta, Rp1 juta, lalu dijanjikan keuntungan mulai Rp1,15 juta sampai Rp1,2 juta,” kata Dhea.

Dhea menjelaskan arisan tersebut mulai berjalan sejak 2025 dan sempat lancar pada tahap awal sehingga membuat banyak orang percaya.