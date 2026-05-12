Pasar Keputran Selatan Disulap Lebih Modern, Zonasi Pedagang Jadi Fokus Utama

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Revitalisasi Pasar Keputran Selatan Surabaya kini tak hanya soal memperbaiki bangunan dan fasilitas pasar.

Pemerintah Kota Surabaya bersama PT Pasar Surya juga mulai menata ulang pola perdagangan agar pasar tradisional lebih modern, tertib, dan nyaman bagi pengunjung.

Salah satu fokus utama dalam proyek revitalisasi ini adalah pemisahan area pedagang basah dan kering.

Penataan zonasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan suasana pasar yang lebih bersih sekaligus memudahkan aktivitas jual beli.

Direktur Utama PT Pasar Surya (Perseroda) Agus Priyo mengatakan konsep baru pasar nantinya dibuat lebih teratur dibanding kondisi sebelumnya.

“Nanti sudah dipisah antara basah dan kering. Jadi yang kering ya kering, yang basah ya basah. Jadi, nanti lebih tertata dan nyaman untuk pengunjung maupun pedagang,” kata Agus Priyo saat mendampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau revitalisasi Pasar Keputran Selatan, Selasa (12/5).

Baca Juga: PD Pasar Surya Tertibkan Pedagang Pasar Keputran yang Berjualan Tak Sesuai Tempat

Selain penataan zonasi, revitalisasi juga menghadirkan tambahan sekitar 60 stan baru di lantai dua pasar. Tambahan itu membuat total stan di Pasar Keputran Selatan nantinya mencapai 384 unit.

Menurut Agus, stan baru tersebut akan diperuntukkan bagi pedagang baru yang masuk ke area pasar setelah revitalisasi selesai.