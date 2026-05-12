Update Korban Diduga Keracunan MBG di Tembok Dukuh, 7 Siswa Dirawat Inap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak tujuh siswa korban diduga keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Tembok Dukuh masih menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Ibu dan Anak IBI Jalan Dupak, Selasa (12/5).

Dirut RS Ibu dan Anak IBI Demak, dr Ramli Tarigan mengungkapkan kondisi korban ada yang mulai membaik, ada juga yang masih membutuhkan observasi.

"Kami melihat gejalanya ada anak yang sudah dan belum membaik. Jadi, belum observasi lagi," kata dr Ramli, Selasa (12/5).

Dari tujuh tiga anak dilaporkan membaik, hanya saja meninggu konfirmasi dokter bisa dipulangkan kapan.

"Ya, nanti tinggal ketika kami menunggu habis ya dokter anak karena yang untuk memulangkan ataupun juga merawat inap kami itu nanti hak dokter yang memang dokter spesialis anak," jelasnya.

Dia menyebutkan 124 korban keracunan MBG dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak IBI. Rata-rata mereka mengeluhkan mual dan diare.

"Kemarin guru juga ada, tetapi itu rawat jalan saja. Ada 5 orang guru. Jadi, totalnya sekarang itu sampai 129 orang ya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 200 siswa dilaporkan mual dan pusing setelah menyantap makanan makanan bergizi gratis (MBG), Senin (11/5).