JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Surabaya Buka 3 PAUD Baru, Anak Pedagang Pasar dan ABK Jadi Prioritas

Surabaya Buka 3 PAUD Baru, Anak Pedagang Pasar dan ABK Jadi Prioritas

Selasa, 12 Mei 2026 – 16:40 WIB
Surabaya Buka 3 PAUD Baru, Anak Pedagang Pasar dan ABK Jadi Prioritas - JPNN.com Jatim
Pemkot Surabaya meresmikan 3 PAUD baru dengan konsep inklusi dan dekat pasar. Anak ABK hingga keluarga pedagang jadi prioritas layanan. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya meresmikan tiga PAUD negeri baru dengan konsep berbeda di tiap wilayah.

Tak hanya menambah fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah ini dirancang untuk menjawab kebutuhan warga, mulai dari anak berkebutuhan khusus (ABK) hingga keluarga pedagang pasar.

Peresmian dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Senin (11/5).

Baca Juga:

Dua lembaga lain yang ikut diresmikan, yaitu PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan.

Eri mengatakan sekolah inklusi di Sonokwijenan dibangun sebagai ruang pendidikan sekaligus tempat apresiasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus beserta orang tuanya.

“Bagi saya, inklusi itu adalah anak-anak yang diberikan kelebihan oleh Tuhan yang tidak dimiliki orang lain. Di sini kita bentuk Rumah Apresiasi,” kata Eri.

Baca Juga:

Dia menegaskan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK sampai SMA.

Sementara itu, PAUD Negeri Seruni Sidotopo mengusung konsep integrasi PAUD, TK, hingga SD dalam satu lokasi.

Pemkot Surabaya meresmikan 3 PAUD baru dengan konsep inklusi dan dekat pasar. Anak ABK hingga keluarga pedagang jadi prioritas layanan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya Surabaya tambah 3 paud sekolah Paud Surabaya peresmian paud surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU