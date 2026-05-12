Surabaya Buka 3 PAUD Baru, Anak Pedagang Pasar dan ABK Jadi Prioritas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya meresmikan tiga PAUD negeri baru dengan konsep berbeda di tiap wilayah.

Tak hanya menambah fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah ini dirancang untuk menjawab kebutuhan warga, mulai dari anak berkebutuhan khusus (ABK) hingga keluarga pedagang pasar.

Peresmian dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Senin (11/5).

Dua lembaga lain yang ikut diresmikan, yaitu PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan.

Eri mengatakan sekolah inklusi di Sonokwijenan dibangun sebagai ruang pendidikan sekaligus tempat apresiasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus beserta orang tuanya.

“Bagi saya, inklusi itu adalah anak-anak yang diberikan kelebihan oleh Tuhan yang tidak dimiliki orang lain. Di sini kita bentuk Rumah Apresiasi,” kata Eri.

Dia menegaskan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK sampai SMA.

Sementara itu, PAUD Negeri Seruni Sidotopo mengusung konsep integrasi PAUD, TK, hingga SD dalam satu lokasi.