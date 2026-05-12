Ruang Arsip Polres Pelabuhan Tanjung Perak Terbakar, Diduga Akibat Korsleting AC

Selasa, 12 Mei 2026 – 15:03 WIB
Petugas DPKP Surabaya melakukan pembasahan ruang arsip Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang kebakaran, Selasa (12/5). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengalami kebakaran pada Selasa (12/5) pagi. Api muncul di ruang arsip lantai tiga dan diduga dipicu arus pendek pada mesin pendingin ruangan (AC).

Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya M. Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 08.04 WIB.

“Yang berangkat delapan unit tempur, terdiri atas tiga unit dari Rayon 1 Pasar Turi dan lima unit tim rescue, ditambah tiga unit dari Pelindo,” kata Rokhim saat dikonfirmasi.

Menurut dia, titik api muncul di ruang arsip Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Petugas berhasil memadamkan api sebelum merambat ke bagian bangunan lainnya.

“Yang terbakar ruang arsip di lantai tiga Polres KP3 Tanjung Perak dan mesin outdoor AC. Luas keseluruhan ruangan 12 x 12 meter, sedangkan area yang terbakar sekitar 1,5 x 1,5 meter,” ujarnya.

Rokhim menjelaskan petugas langsung melakukan pemadaman setibanya di lokasi. Api utama dipadamkan pada pukul 08.22 WIB dan situasi dinyatakan kondusif sekitar pukul 09.04 WIB.

“Setelah tim tiba di lokasi langsung dilakukan pemadaman,” katanya.

