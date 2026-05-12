SKK Migas Jabanusa Gandeng PMII UPI Sumenep Perkuat Edukasi Industri Migas

jatim.jpnn.com, SUMENEP - SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Sumenep menerima kunjungan audiensi dan edukasi dari Komisariat PMII Universitas PGRI Sumenep.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara industri hulu migas dan kalangan akademik, khususnya organisasi kemahasiswaan.

Dalam kegiatan itu, SKK Migas Jabanusa bersama KKKS Husky-CNOOC Madura Limited, Kangean Energi Indonesia, dan Medco Energi memberikan edukasi mengenai peran strategis industri hulu migas terhadap ketahanan energi nasional hingga dampak ekonomi bagi masyarakat.

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jabanusa Febrian Ihsan mengatakan pihaknya menyambut baik antusiasme mahasiswa yang ingin memahami industri hulu migas secara lebih mendalam.

“Kami menyambut hangat rekan-rekan mahasiswa PMII UPI Sumenep. Ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara industri hulu migas dan komunitas kemahasiswaan yang ingin mendapatkan perspektif serta pemahaman secara utuh dan benar,” kata Febrian.

Menurut dia, sektor hulu migas merupakan industri strategis yang membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk akademisi dan mahasiswa.

Karena itu, mahasiswa diharapkan dapat menjadi jembatan informasi yang benar kepada masyarakat terkait industri migas.

”Kami berharap rekan-rekan mahasiswa dapat menjadi jembatan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat,” ujarnya.