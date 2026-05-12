KI Jatim Sebut SIER Jadi Satu-satunya BUMD Informatif di Jawa Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER mendapat pengakuan sebagai BUMD dengan keterbukaan informasi publik terbaik di Jawa Timur. Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim juga menyebut perusahaan itu menjadi satu-satunya BUMD milik Pemprov Jatim yang konsisten menjalankan tata kelola informasi publik secara informatif dan transparan.

Komisioner KI Jatim M Sholahuddin mengatakan dari 11 BUMD milik Pemprov Jatim, hanya SIER yang rutin mengikuti monitoring dan evaluasi (monev), aktif memperbaiki layanan informasi, serta konsisten membangun digitalisasi informasi publik.

“Jadi, satu-satunya BUMD milik Pemprov Jatim yang informatif dan bagus hanya PT SIER. Yang lain nilainya rata-rata di bawah 20,” ujar Sholahuddin dalam forum Diskusi Indrapura bersama wartawan di DPRD Jatim.

Pria yang akrab disapa Cak Hud itu menegaskan penilaian tersebut murni berdasarkan indikator resmi dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI). Menurut dia, enam indikator layanan informasi publik di SIER dinilai sudah memenuhi standar nasional.

“Mulai kualitas informasi, komitmen pimpinan, digitalisasi, hingga sarana-prasarana layanan publik PT SIER memang sudah memenuhi standar,” katanya.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025, SIER mencatat nilai tertinggi di kategori BUMD Jawa Timur.

Rinciannya, nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) mencapai 82,14, verifikasi faktual 90,14, serta presentasi dan wawancara 95,33.

Capaian itu memperkuat posisi SIER sebagai role model keterbukaan informasi publik di lingkungan BUMD Jatim.