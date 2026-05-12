Cuaca Jawa Timur 12 Mei 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (12/5).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya masih cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)