3 Jemaah Haji Embarkasi Surabaya Meninggal di Arab Saudi, Total Jadi 6 Orang

Selasa, 12 Mei 2026 – 08:33 WIB
Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Asadul Anam. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar duka datang dari Arab Saudi, tiga jemaah haji asal Embarkasi Surabaya meninggal dunia. Dengan demikian yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini menjadi enam orang.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As'adul Anam menyampaikan berdasarkan laporan petugas kesehatan, seluruh jemaah yang wafat telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur dan dimakamkan di Arab Saudi.

PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah asal masing-masing.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya para jemaah haji di Tanah Suci. Semoga seluruh amal ibadah beliau diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata As’adul Anam, Senin (11/5).

Sementara itu, jumlah jemaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 12 orang yang terdiri atas delapan jemaah sakit, dua pendamping, dan dua jemaah kategori lain-lain.

Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan dan menunggu ketersediaan kursi kosong untuk diberangkatkan pada kloter berikutnya.

Hingga 10 Mei 2026, Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 26.927 jemaah dan petugas telah diberangkatkan dalam 71 kloter.

Pada 11 Mei 2026, Embarkasi Surabaya kembali memberangkatkan lima kloter, yakni SUB 72 hingga SUB 76, dengan total 1.897 orang. Dengan tambahan tersebut, total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 28.445 orang dalam 76 kloter.

