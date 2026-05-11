186 Siswa SMP Muhammadiyah 2 Surabaya Turun ke Jalan Bawa Pesan Damai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana berbeda terlihat di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya saat pelaksanaan car free day, Minggu (10/5).

Di tengah ramainya warga berolahraga dan pelaksanaan lomba lari 21K, ratusan pelajar berseragam ungu berdiri membawa poster, banner, hingga pengeras suara untuk menyuarakan pesan perdamaian.

Sebanyak 186 siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Surabaya menggelar aksi kampanye damai sebagai bagian dari Festival Penilaian Akhir Semester (PAS).

Kegiatan dipusatkan di depan Hotel Majapahit Surabaya yang menjadi salah satu titik ramai saat car free day.

Aksi tersebut merupakan bagian dari pembelajaran lintas mata pelajaran yang menggabungkan Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Seni Budaya, PJOK, dan Tapak Suci.

Mengusung tema “Aksi Perdamaian Berkarakter”, para siswa menyampaikan pesan tentang pentingnya perdamaian dan dampak perang terhadap kehidupan manusia maupun lingkungan.

Dalam kampanye itu, siswa juga mengangkat isu dampak sinar ultraviolet (UV) akibat peperangan.

Berbagai poster bertuliskan pesan damai dibawa para siswa, seperti “Satu Dunia Satu Harapan Perdamaian” hingga “Biarkan Cinta Memimpin, Bukan Kebencian”.