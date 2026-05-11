JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ini Menu MBG yang Diduga Sebabkan 200 Siswa di Surabaya Keracunan

Ini Menu MBG yang Diduga Sebabkan 200 Siswa di Surabaya Keracunan

Senin, 11 Mei 2026 – 21:20 WIB
Ini Menu MBG yang Diduga Sebabkan 200 Siswa di Surabaya Keracunan - JPNN.com Jatim
Menu krengsengan daging diduga jadi penyebab 200 siswa di Tembok Dukuh Surabaya keracunan MBG. Siswa mengaku mual dan pusing usai menyantapnya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah mulai TK hingga SMA di Kelurahan Tembok Dukuh Surabaya diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG), Senin (11/5).

Mereka mengalami mual dan pusing usai mengonsumsi menu daging yang disajikan pada hari itu.

Ratusan siswa yang mengalami kondisi tersebut langsung dirujuk ke Puskesmas Tembok Dukuh dan Rumak Sakit Ibu dan Anak Jalan Dupak. Beruntung, tidak ada korban yang harus dirawat inap.

Baca Juga:

Diketahui, MBG yang menerima terima itu dikemas dan diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh Kota Surabaya.

Usai menerima laporan dugaan keracunan, SPPG langsung menarik seluruh ompreng yang telah didistribusikan.

Apa menu yang disajikan?

Baca Juga:

Salah satu siswa kelas 6 SDN Tembok Dukuh 3 Cicilia menjelaskan menu makanan yang dia terima saat itu antara lain, nasi, daging dengan bumbu, sayur wortel, tahu dan buah jeruk.

Dia pun tertarik mencoba menu makanan daging yang baru pertama kali disajikan itu.

Menu krengsengan daging diduga menjadi penyebab 200 siswa di Tembok Dukuh Surabaya keracunan MBG. Siswa mengaku mual dan pusing usai menyantapnya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   keracunan mbg keracunan MBG siswa Surabaya keracunan MBG keracunan mbg surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU