Ini Menu MBG yang Diduga Sebabkan 200 Siswa di Surabaya Keracunan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah mulai TK hingga SMA di Kelurahan Tembok Dukuh Surabaya diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG), Senin (11/5).

Mereka mengalami mual dan pusing usai mengonsumsi menu daging yang disajikan pada hari itu.

Ratusan siswa yang mengalami kondisi tersebut langsung dirujuk ke Puskesmas Tembok Dukuh dan Rumak Sakit Ibu dan Anak Jalan Dupak. Beruntung, tidak ada korban yang harus dirawat inap.

Diketahui, MBG yang menerima terima itu dikemas dan diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh Kota Surabaya.

Usai menerima laporan dugaan keracunan, SPPG langsung menarik seluruh ompreng yang telah didistribusikan.

Apa menu yang disajikan?

Salah satu siswa kelas 6 SDN Tembok Dukuh 3 Cicilia menjelaskan menu makanan yang dia terima saat itu antara lain, nasi, daging dengan bumbu, sayur wortel, tahu dan buah jeruk.

Dia pun tertarik mencoba menu makanan daging yang baru pertama kali disajikan itu.