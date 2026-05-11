Khofifah Ungkap Kabar Baik Lulusan SMK Jatim, Banyak Langsung Kerja

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tingkat keterserapan lulusan SMK di Jawa Timur terus menunjukkan tren positif melalui program BMW (Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 91,46 persen lulusan SMK di Jawa Timur telah terserap melalui program tersebut.

Dari total 221.174 lulusan SMK, sebanyak 195.429 lulusan tercatat sudah bekerja, berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikan.

Rinciannya, 55,83 persen lulusan bekerja, 20,79 persen berwirausaha, dan 14,84 persen melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Adapun angka pengangguran lulusan SMK di Jawa Timur tercatat hanya 1,49 persen.

Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga dengan capaian tersebut. Menurut dia, tingginya serapan lulusan menjadi bukti penguatan link and match antara sekolah dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) berjalan efektif.

“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan keterserapan lulusan SMK Jawa Timur terus meningkat,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (11/5).

Selain tingkat serapan tinggi, keselarasan pekerjaan lulusan dengan bidang keahlian juga mencapai 69,43 persen. Rata-rata masa tunggu kerja lulusan pun hanya sekitar 3,38 bulan setelah dinyatakan lulus.

Sementara itu, kepemilikan sertifikat kompetensi lulusan tercatat mencapai 63,57 persen.