Cerita Siswa di Surabaya yang Mual Seusai Menyantap MBG: Rasanya Enggak Enak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Dukuh Surabaya diduga mengalami keracunan seusai menyantap makanan bergizi gratis (MBG), Senin (11/5).

Mereka mengalami gejala mual, pusing dan harus dilarikan ke Puskesmas Tembok Dukuh dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia (RSIA IBI).

Salah satu yang menjadi korban dugaan keracunan MBG ialah Cicilia, siswa kelas 6 SDN Tembok Dukuh 3. Dia harus diinfus usai karena insiden tersebut.

Dia mengaku merasa sakit pada perutnya hingga muntah setelah menyantap menu daging yang disajikan untuk pertama kalinya tersebut.

"Pusing sama lemas. Saya muntah-muntah juga. Tadi sempat pusing, diinfus," kata Cicilia saat diwawancarai di RSIA IBI.

Cicilia menyebutkan menu yang didapatkan hari itu antara lain menu daging yang dimasak dengan bumbu krengsengan, sayur wortel. Dia pun tertarik ingin mencoba, ternyata rasanya tak sesuai harapan dan berujung keracunan.

"Saya coba satu daging, rasanya itu sama, tapi nggak enak semua. Bumbunya itu nggak enak. Saya cuma nyicip dikit aja terus buang. Sebelumnya ayam, telur. Telurnya nggak enak, ayamnya biasanya masih ada darahnya belum bersih," ungkapnya.

Dia mendapatkan makan pukul 09.00 WIB saat jam istirahat. Tak lama, puluhan siswa juga mengalami hal terupa dengannya.