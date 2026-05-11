Dinas Kesehatan Selidiki Dugaan Keracunan MBG di Surabaya, Sampel Makanan Diuji BBLK

Senin, 11 Mei 2026 – 17:02 WIB
Ratusan siswa yang mengalami mual setelah menyantap MBG dirujuk ke rumah sakit ibu dan anak IBI Jalan Dupak Surabaya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Kesehatan Kota Surabaya bersama pihak Puskesmas Tembok Dukuh mengirim sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) setelah ratusan siswa di Surabaya diduga mengalami keracunan, Senin (11/5).

Sampel makanan diambil usai siswa dari sekitar 12 sekolah mengeluhkan gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap MBG dari satu dapur SPPG di wilayah Tembok Dukuh.

"Kami sudah ambil sampel makanan di lokasi dan akan diperiksa di BBLK bersama Dinas Kesehatan," kata Kepala Puskesmas Tembok Dukuh drg Tyas Pranadani.

Dia mengatakan dugaan sementara, sumber masalah mengarah pada menu daging yang baru pertama kali dibagikan dalam paket makanan tersebut.

"Kalau dari pantauan kami dan dari laporan dari guru-guru itu, biasanya enggak dikasih daging, hari ini ada daging. Jadi, kemungkinan dari dagingnya karena selama ini enggak pernah dikasih daging," kata drg Tyas.

Tyas mengungkapkan ratusan siswa yang diduga mengalami keracunan tersebut mengeluhkan gejala ringan seperti mual dan pusing.

"?Gejalanya mual muntah kebanyakan sih. Pusing, mual, muntah setelah makan makanan dari MBG," jelasnya.

Atas kejadian ini, SPPG tempat penyalur MBG menarik semua makanan yang telah dikirimkan.

