Penyebab Ratusan Siswa Keracunan MBG di Surabaya Diduga dari Menu Daging

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Surabaya diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5).

Kepala Puskesmas drg Tyas Pranadani mengungkapkan dugaan sementara, sumber masalah mengarah pada menu daging yang baru pertama kali dibagikan dalam paket makanan tersebut.

"Kalau dari pantauan kami dan dari laporan dari guru-guru itu, biasanya enggak dikasih daging, hari ini ada daging. Jadi, kemungkinan dari dagingnya karena selama ini enggak pernah dikasih daging," kata drg Tyas.

Namun, untuk memastikan penyebab keracunan harus dilakukan sampel uji makanan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) masyarakat.

"Masih belum tahu ya, masih kami cek ulang ya. Sampel sudah kami ambil di lokasi, kemudian masih akan kami cek di BBLK ya, bersama Dinas Kesehatan," jelasnya.

Dia menjelaskan ratusan siswa yang diduga mengalami keracunan tersebut mengeluhkan gejala ringan seperti mual dan pusing.

"?Gejalanya mual muntah kebanyakan sih. Pusing, mual, muntah setelah makan makanan dari MBG," jelasnya.

Atas kejadian ini, SPPG tempat penyalur MBG menarik semua makanan yang telah dikirimkan.