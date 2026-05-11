Angkat Isu Kalimas dan Ketidakadilan Sosial, Siswi SMATAG Surabaya Raih Juara FLS3N

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siswi kelas XI-3 SMATAG Surabaya Monika Aveline Jasmine sukses meraih Juara 2 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Surabaya di bidang monolog.

Prestasi tersebut diraih lewat penampilannya membawakan monolog berjudul Aliran DOA dan DOSA yang mengangkat isu ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan, khususnya Sungai Kalimas.

Kompetisi FLS3N berlangsung di STIESIA Surabaya pada 30 April 2026. Dalam monolog tersebut, Aveline memerankan tokoh Nyai Ronggeng yang menggambarkan penderitaan para kuli pada masa kolonial.

Tak hanya menyoroti penindasan masa lalu, monolog itu juga menyampaikan kritik terhadap perilaku manusia yang merusak lingkungan pada masa kini. Sungai Kalimas menjadi simbol dalam cerita yang menggambarkan dosa manusia yang terus mengalir dari masa ke masa.

Aveline mengaku awalnya tidak pernah membayangkan akan mengikuti lomba monolog karena selama ini lebih fokus di bidang tari.

“Lebih ke plot twist sih, awalnya saya sempat ragu karena selama ini hanya menekuni bidang tari. Tapi setelah dipikir-pikir, kapan lagi mencoba hal baru,” ujar Monika, Senin (11/5).

Dia mengaku proses latihan monolog jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Menurutnya, monolog bukan hanya soal menghafal dialog, tetapi juga membutuhkan penghayatan emosi, olah tubuh, teknik pernapasan, hingga pengaturan intonasi suara.

Sebelum tampil di ajang FLS3N, Aveline menjalani latihan intensif selama dua minggu bersama guru pendamping dan pelatih khusus monolog.